ФОП – платники єдиного порядку: подання заяви щодо періоду щорічної відпустки або терміну втрати працездатності Суспільство | 28-04-2020, 21:26 0 114

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до пунктів 295.1 та 295.2 ст. 295 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Пунктом 295.5 ст. 295 ПКУ визначено, що платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Суми єдиного податку, сплачені відповідно до п. 295.5 ст. 295 ПКУ підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому ПКУ (п. 295.6 ст. 295 ПКУ).

Згідно із п.п. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 ПКУ інформація про період щорічної відпустки і терміни втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

Нагадуємо, що за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету платники податків мають можливість надіслати лист (запит, звернення тощо) до відповідного органу ДПС у форматі рdf (обмеження 2 МБ).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://саbіnеt.tах.gov.ua/, а також через офіційний вебпортал ДПС.



Тимчасове звільнення з податку на прибуток

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 30.03.2020 р. №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», який набрав чинності з 02.04.2020 року, внесено зміни до Податкового кодексу України в частині оподаткування податком на прибуток.

Зокрема визначено, що тимчасово, при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за податкові (звітні) періоди 2020 року для закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності та/або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що є платниками податку на прибуток, фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок отримання ними коштів або товарів:

лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень;

медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо, засобів особистої гігієни, продуктів харчування або товарів, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

добровільно переданих юридичними та/або фізичними особами протягом дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Також Законом №540-IX визначено, що при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств для закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності та/або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що є платниками податку на прибуток, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання ними коштів або товарів, зазначених у цьому пункті.



Чи потрібно донараховувати податкові зобов’язання за правилами, встановленими нормами ПКУ при постачанні товарів, звільнених від оподаткування ПДВ?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що у разі здійснення звільнених від оподаткування ПДВ операцій, які тимчасово звільняються на період карантину, положення пп. 198.5 ПКУ та ст. 199 ПКУ не застосовуються, та податкові зобов’язання відповідно до вказаних пунктів не нараховуються.

Це означає, що платник податку, який здійснює постачання товарів, що підпадають під дію звільнення, не втрачає «вхідний» ПДВ лише через запровадження тимчасової норми.

Отже, такий платник зберігає право на визнання податкового кредиту на суми ПДВ, сплачені при імпорті товарів з Переліку, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2020 р. № 224, при їх придбанні, або у складі товарів (робіт, послуг), які використані у виробництві зазначених товарів (для виробника).



Чи поширюється звільнення від оподаткування ПДВ, на операції з постачання товарів, ввезених на митну територію України до запровадження пільги?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що операції з постачання на митній території України після 17 березня 2020 року раніше ввезених товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено постановою КМУ від 20.03.2020 року № 224, звільняються від оподаткування незалежно від того, коли відбулося їх ввезення на митну територію України – до 17 березня 2020 року чи після такої дати.



Чи може бути поширена пільга з оподаткування ПДВ, на операції з постачання товарів вітчизняного виробництва, які не імпортуються в Україну?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що пільга застосовується до постачання як товарів вітчизняного виробництва, так і тих, що ввезені на митну територію України.

Головний критерій застосування пільги з оподаткування – зазначення відповідного товару, який постачається, у Переліку, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2020 р. № 224.

