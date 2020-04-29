Які зміни передбачені на період карантину для платників ПДВ? Суспільство | 28-04-2020, 21:28 0 115

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що на період карантину від оподаткування ПДВ, звільняються:

операції з ввезення на митну територію України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабміном.

операції з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено КМУ.

Пільговий режим оподаткування ПДВ, застосовується на всіх етапах постачання товарів, включених до відповідного Переліку, встановленого КМУ, незалежно від дати їх виробництва та походження (вітчизняного виробництва чи ввезених на митну територію України), а також незалежно від кола суб’єктів, що здійснюють такі операції, їх статусу, як платників ПДВ, чи форми власності.

Норми застосовуються до операцій, здійснених в період, починаючи з 17 березня 2020 року, і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину.



Чим визначено перелік товарів, які тимчасово звільнені від оподаткування ПДВ?

Перелік лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, встановлено постановою КМУ від 20.03.2020 року № 224.



Власники землі та землекористувачі звільнені від плати за землю за період з 01 березня по 30 квітня 2020 року

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» власники землі та землекористувачі звільнені від плати за землю за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Зокрема, не нараховується та не сплачується земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності за період з 1 березня по 30 квітня поточного року.

При цьому платники плати за землю (крім фізичних осіб), які подали податкову декларацію, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці.

Фізичним особам – платникам плати за землю перерахунок здійснюється органами ДПС.



Коли при виплаті доходів фізичній особі - підприємцю не утримується ПДФО

та військовий збір

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що об’єктом оподаткування ПДФО та військовим збором резидента є, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (п. 163.1 ст. 163 розд. ІV ПКУ).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати ПДФО та військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставки 18 та 1,5 відсотка відповідно.

Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності (п. 177.8 ст. 177 розд. ІV ПКУ).

Суб’єкт господарювання при виплаті доходів фізичній особі - підприємцю не утримує ПДФО та військовий збір за умови надання такою особою копії документа, що підтверджує її реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.



Працівник може піти у відпустку без збереження зарплати на весь час дії карантину

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що в Україні постановою Кабміну встановлено карантин. Більшість бізнесу не здійснює підприємницької діяльності і не може виплачувати заробітну плату у повному обсязі, сплачувати податки і збори за найманих працівників.

Законом про відпустки передбачено, що за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

До статті 26 Закону України «Про відпустки» внесено зміни, які передбачають можливість надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати на весь час дії карантину.



Економічні, соціальні та трудові гарантії, забезпечені роботодавцем сьогодні – запорука власного гідного майбутнього та працівників

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, нагадую роботодавцям про необхідність легалізації трудових відносин з найманими працівниками. Працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС в терміни та за формою, визначеними Порядком повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413.

Офіційне працевлаштування для працівника – це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладення трудового договору, це економічні, соціальні та трудові гарантії, передбачені чинним законодавством України та належне пенсійне забезпечення в майбутньому.

Офіційне оформлення трудових відносин для роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.



ДПС: на час карантину змінено процедури подання/видачі документів для отримання адміністративних послуг, визначених законом № 481/95-ВР

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Державна податкова служба України повідомляє, що документи щодо надання адміністративних послуг (у тому числі внесення чергового платежу за ліцензію), визначених Законом України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», на час карантину приймаються виключно через поштові скриньки органів ДПС та поштою.

Інформація щодо реєстрів діючих ліцензій та Єдиний державний реєстр місць зберігання оприлюднюються у розділі «Реєстри» вебпорталу ДПС.

У зв’язку з цим надання оригіналів документів буде здійснюватися після закінчення карантину.

За матеріалами пресслужби Державної податкової служби України



Винагорода за цивільно-правовим договором менше мінімальної заробітної плати?

Як нараховується єдиний внесок?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) визначено, що базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі – Закон № 108) та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Для осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами та отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний.

Тобто, якщо в акті щодо виконання робіт чи надання послуг вказано період, наприклад «з 25 січня по 10 лютого», то сума винагороди підлягає пропорційному розподілу на 2 місяці.

Обчислення єдиного внеску за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку відповідно до

Закону №2464 нараховується єдиний внесок.

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464.

Єдиний внесок для роботодавців, встановлюється у розмірі 22 відс. до визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Основне місце роботи – місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу (п. 12 частини першої ст. 1 Закону № 2464).

Отже, не за основним місцем роботи вимоги частини п’ятої ст. 8 Закону № 2464 щодо нарахування єдиного внеску на дохід у вигляді винагороди за договором цивільно-правового характеру, який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються. Єдиний внесок нараховується виходячи з розміру єдиного внеску 22 відс. (що діє на день нарахування) на фактично нараховану винагороду за договором цивільно-правового характеру незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування.

Водночас, якщо працівник виконує роботу (надає послуги) відповідно до цивільно-правового договору за основним місцем роботи, то до бази нарахування єдиного внеску за звітний місяць включається як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди. При цьому, якщо база нарахування єдиного внеску буде меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску у розмірі 22 відсотка.



ФОП хоче знятися з обліку в контролюючому органі: яка процедура?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що зняття з обліку фізичної особи - підприємця в контролюючому органі здійснюється у порядку, встановленому п. 65.10 ст. 65, ст.67, пп.78.1.7 ст.78 ПКУ від 02.12.2010 р. № 2755-VI, із змінами та доповненнями, та вимог розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588, зі змінами та доповненнями (далі - Порядок № 588).

Тобто для повного зняття з обліку в контролюючому органі фізична особа - підприємець має забезпечити остаточні розрахунки з податків та зборів (єдиного внеску), подати ліквідаційну звітність, закрити усі рахунки, відкриті у фінансових установах та в установлені строки подати до відповідного контролюючого органу для документальної позапланової перевірки усі первинні та інші документи, пов’язанні з обчисленням та сплатою податків і зборів (єдиного внеску).

Згідно з п. 85.2. ст. 85 ПКУ платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки.

Підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки (згідно з абзацом 1 пп.1 п.11.18 розділу XI Порядку № 1588).

Відповідно до абзацу 2 пп. 1 п. 11.18 розділу XI Порядку №1588 дата зняття з обліку фізичної особи - підприємця відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відповідно до абзацу 2 пп. 6 п. 11.18 розділу XI Порядку № 1588 після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності. Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.

Підпунктом 5 п. 11.18 розділу XI Порядку № 1588 передбачено, що врегулювання питань погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи здійснюється у порядку, визначеному ПКУ.

Відповідно до пп. 78.1.7 ст.78 ПКУ здійснюється документальна позапланова перевірка у разі якщо розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Зняття з обліку як платника єдиного внеску відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку, а платників єдиного внеску, зазначених в п. 4 частини першої ст. 4 - за їхньою заявою після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку.

Тому у зв’язку з тим, що фізичною особою - підприємцем розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності, для зняття його з обліку як фізичної особи - підприємця та як платника ЄСВ відповідно до вимог Податкового кодексу України та з метою проведення документальної позапланової невиїзної перевірки з питань дотримання законодавства щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, фізичній особі - підприємцю потрібно звернутися до контролюючого органу за місцем реєстрації та надати в повному обсязі всі первинні та інші документи, пов’язанні з обчисленням та сплатою податків і зборів (єдиного внеску).



Про очікувані зміни для фізичних осіб-підприємців та щодо єдиного соціального внеску

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до проекту Закону України від 29 березня 2020 року N 3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», ухваленого Верховною Радою України 30 березня 2020 року, буде запроваджено зміни для підприємців та страхувальників.

З дати опублікування цього Закону (після його підписання Президентом України) збільшуються ліміти для перебування на спрощеній системі оподаткування:

– для першої групи із 300 тис. грн до 1 млн. гривень;

– для другої групи із 1,5 млн. грн до 5 млн. гривень;

– для третьої групи із 5 млн. грн до 7 млн. гривень.

Мораторій на перевірки бізнесу, зокрема й фізичних осіб-підприємців (далі − ФОП), продовжують із 31 травня до 30 червня 2020 року.

Штрафні санкції за порушення щодо ЄСВ (далі − ЄСВ) не будуть застосовувати і за період із 01 по 31 травня 2020 року. Це ж стосується нарахування пені.

Мораторій на документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску триватиме на період із 18 березня по 31 травня 2020 року.

Не передбачено звільнення від сплати ЄСВ за себе для самозайнятих осіб на травень 2020 року.

Водночас тимчасово, на період до 31 травня 2020 року (включно), буде зупинено строк розгляду скарг платників податків ЄСВ, що надійшли/надійдуть до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжуватиме будь-яких наслідків. Податковий орган, який розглядатиме скаргу, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику ЄСВ на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Також тимчасово до 31 травня 2020 року (включно) продовжують строк подання скарг платників ЄСВ, термін подання яких припадає на період з 18 березня до 31 травня 2020 року.



