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На Житомирщині три дні поспіль фіксують зменшення випадків COVID-19
|Суспільство | 29-04-2020, 01:59
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|Три дні поспіль у Житомирській області фіксували по 3 нових випадки зараження коронавірусом.
Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook
Деталі: 26 квітня в Житомирській області нарахували 3 нових хворих на коронавірус. Така ж кількість нових випадків спостерігалась 27 і 28 квітня.
Станом на 22:00 вівторка в області зареєстрували 357 інфікувань. Найбільша кількість заражень у Житомирі – 123 людини. У Коростені зафіксували 66 інфікувань, у Бердичеві – 63.
Побороли захворювання 16 пацієнтів.
Для порівняння, 25 квітня в області діагностували 11 випадків інфікування коронавірусом, 24 квітня – 28 випадків, 23 квітня – 5 випадків та 17 хворих виявили 22 квітня.
Що передувало: За останніми даними, в Україні вже 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (у 639 дітей та 1 843 медиків), зафіксовано 239 летальних випадки (132 чоловіки та 107 жінок), 992 пацієнти одужали (з них 209 медпрацівників).
Нагадаємо:
25 квітня від коронавірусу на Житомирщині вилікувались перші 10 осіб.
Житомирщина була однією із перших областей, де виявили випадки нового захворювання.
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