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Коронавірус виявили у співробітниці Рівненської ОДА
|Суспільство | 29-04-2020, 02:04
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|У вівторок коронавірус на Рівненщині підтвердили у 29 осіб, серед них 2 дві медичні сестри та співробітниця облдержадміністрації.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook
Пряма мова: "Станом на вечір 28 квітня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19".
Деталі: Нові випадки виявили у 8 мешканців Рівного. Ще 16 хворих проживають у Рівненському районі, 3 – у Здолбунові та 1 особа у місті Дубно. Також один інфікований мешкає у Гощанському районі області.
Вік хворих від 7 до 82 років.
"Серед інфікованих і 2 медичні сестри: з Дядьковицької райлікарні та Рівненської ЦМЛ", – повідомив Коваль.
У співробітниці облдержадміністрації наявність захворювання підтвердило ПРЛ тестування працівників Загального відділу Рівненської ОДА.
Повідомляється, що у члена сім’ї хворої коронавірус зафіксували раніше. В її колег результати негативні
"Востаннє вона була на робочому місці 21 квітня. В робочих кабінетах, відповідно до протоколу, одразу провели дезінфекцію. Облдержадміністрація продовжує працювати у звичному режимі", – запевнив голова ОДА.
Загалом на Рівненщині зафіксували 585 випадків захворювання на COVID-19. 14 людей померли, ще 57 одужали.
Що передувало: За останніми даними, в Україні вже 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (у 639 дітей та 1 843 медиків), зафіксовано 239 летальних випадки (132 чоловіки та 107 жінок), 992 пацієнти одужали (з них 209 медпрацівників).
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