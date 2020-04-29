Каховку на Херсонщині закривають на карантин Суспільство | 29-04-2020, 09:16 0 77 Місто Каховка у Херсонській області закривають на карантин через виявлення 22 випадків зараження коронавірусом.



Джерело: поліція Херсонської області у Facebook



Дослівно: "Сьогодні регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про закриття м. Каховка на карантин. У місті виявлені 22 лабораторно підтверджені випадки COVID-19".



Деталі: Від 29 квітня у місті запроваджують тимчасові обмеження та додаткові заходи дезінфекції.



З 8 години ранку середи до 6 ранку 4 травня Каховка буде закрита на в’їзд-виїзд. До міста зможуть в’їхати лише мешканці Каховки та спецрейси, забезпечують перевезення співробітників об’єктів критичної інфраструктури.



У місті встановлять карантинні мобільні блокпости та перекриють дороги бетонними блоками.



Що передувало: 25 квітня місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району Херсонської області закрили на карантин через збільшення випадків коронавірусу.



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На Херсонщині сільгоспвиробники влаштували акцію протесту на Антонівському (Херсонському) автомобільному мосту через Дніпро біля Херсона, перекривши рух на дорозі.