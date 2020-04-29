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Каховку на Херсонщині закривають на карантин
|Суспільство | 29-04-2020, 09:16
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|Місто Каховка у Херсонській області закривають на карантин через виявлення 22 випадків зараження коронавірусом.
Джерело: поліція Херсонської області у Facebook
Дослівно: "Сьогодні регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про закриття м. Каховка на карантин. У місті виявлені 22 лабораторно підтверджені випадки COVID-19".
Деталі: Від 29 квітня у місті запроваджують тимчасові обмеження та додаткові заходи дезінфекції.
З 8 години ранку середи до 6 ранку 4 травня Каховка буде закрита на в’їзд-виїзд. До міста зможуть в’їхати лише мешканці Каховки та спецрейси, забезпечують перевезення співробітників об’єктів критичної інфраструктури.
У місті встановлять карантинні мобільні блокпости та перекриють дороги бетонними блоками.
Що передувало: 25 квітня місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району Херсонської області закрили на карантин через збільшення випадків коронавірусу.
Нагадаємо:
На Херсонщині сільгоспвиробники влаштували акцію протесту на Антонівському (Херсонському) автомобільному мосту через Дніпро біля Херсона, перекривши рух на дорозі.
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