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Шмигаль запевняє, що Україна готова до можливого наступного піку COVID-19

Суспільство | 29-04-2020, 09:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, медична система готова до можливого наступного піку захворюваності на коронавірус.

Джерело: повідомлення Кабміну із посиланням на Шмигаля

Пряма мова: "Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм".

Деталі: Про це йшлося під час засідання Ради з питань економічного розвитку. На останній, йдеться у повідомлення, були присутні провідні економісти, урядовці та голови комітетів Верховної Ради.

Вони зібрались для обговорення етапів виходу із карантину та заходів із підтримки бізнесу.

Шмигаль також стверджує, що "уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації".

Очільник Кабміну також повідомив, що наступного тижня уряд планує затвердити постанову про те, як будуть діяти перші етапи виходу з карантину.

Пік захворюваності очікується з 3 по 8 травня.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів розробив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. За словами голови уряду, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.
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