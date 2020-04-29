ГУ ДПС у Львівській області щодо перевірок з єдиного внеску та застосування штрафних санкцій Суспільство | 29-04-2020, 12:25 0 164



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що відповідно до внесених змін до пунктів 911 та 912 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», із змінами і доповненнями, Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX, продовжено на місяць незастосування штрафів і пені. А також збільшено період мораторію на перевірки з ЄСВ до 31 травня 2020 року.



Також звільнення від штрафів, перелічених у Законі від 17 березня 2020 року №533, буде поширюватися ще й на травень 2020 року, мораторій на перевірки з ЄСВ подовжено до 31 травня 2020 року (попередній термін завершення мораторію ‒ до 18 травня).



Протягом не тільки періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня, але й з 1 по 31 травня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховуватиметься пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягатиме списанню.