Про особливості застосування звільнення від оподаткування ПДВ Суспільство | 29-04-2020, 14:00 0 68





«Операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування ПДВ на період дії карантинних заходів», – про це розповіла заступник начальника столичної податкової Ельвіра Пруднікова.

Як зауважила Ельвіра Миколаївна, Перелік таких товарів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 224. Операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів, включених до зазначеного Переліку, звільняються від оподаткування ПДВ, незалежно від того, хто виробляє та закуповує таку продукцію.

За словами заступника начальника Головного управління ДПС у м. Києві, податкові пільги з ПДВ надаються не окремим платникам податків, а застосовуються лише при здійсненні операцій з постачання тих чи інших товарів, або надання тих чи інших послуг. «Зауважу, якщо дію пільги прямо не зупинено чи не обмежено відповідними нормами Податкового кодексу, платники ПДВ не мають права ні відмовитися, ні зупинити використання режиму звільнення від оподаткування на один чи декілька звітних періодів», – підкреслила Ельвіра Пруднікова.

Вартість товарів, що включені до Переліку, повинна визначатися без ПДВ з настання дати запровадження цієї пільги (тобто з 17 березня 2020 року).

Ельвіра Миколаївна зазначила, що така вимога законодавства застосовується незалежно від наявності положення щодо необхідності нарахування ПДВ як у договорах, так і в первинних документах, складених на постачання таких товарів. Також ця вимога застосовується незалежно від дати укладення таких договорів.

