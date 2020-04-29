Користуйтесь засобами електронного зв’язку! Суспільство | 29-04-2020, 14:02 0 62



Головне управління ДПС у м. Києві пропонує при взаємовідносинах з податковою користуватись засобами електронного зв’язку, а саме Електронним кабінетом.

За допомогою цього сервісу можна сформувати та надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків.

Використовуючи меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету, платники податків мають можливість надіслати лист (запит, звернення тощо) до відповідного органу ДПС у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також, через офіційний вебпортал ДПС.

Для роботи у приватній частині Електронного кабінету використовується електронний цифровий підпис (кваліфікований електронний підпис - КЕП), отриманий у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Подання електронних документів здійснюється у відповідності з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (далі – Порядок) та на підставі договору про визнання електронних документів (далі – Договір), що визначає взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу.

Платник створює електронні документи у строки та у порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням КЕП чи кваліфікованої електронної печатки, керуючись цим Порядком, а також Договором (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами).

Після накладання КЕП, автор здійснює шифрування електронного документа (з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень) та надсилає його засобами телекомунікаційного зв’язку до адресата протягом операційного дня.

Звертаємо увагу, що Електронний кабінет працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.

При цьому, проведення технічного обслуговування Електронного кабінету у день, на який припадає граничний строк подання податкових декларацій, та з 8 до 20 години будь-якого іншого календарного дня забороняється.



Довідково: у разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом слід звертатись до служби підтримки за телефоном 0800501007 (напрямок 0) або за посиланням: http://cabinet.tax.gov.ua/help/.



