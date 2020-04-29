“Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині Суспільство | 29-04-2020, 14:52 0 44





В Головному управлінні ДПС у Львівській області організовано роботу з викривачами і повідомленнями про корупцію.

Повідомлення про корупцію – повідомлення особи, що містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення працівником органів ДПС, іншими суб’єктами (особами), на яких поширюється дія вимог Закону України «Про запобігання корупції», корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Такі повідомлення можуть бути подані у будь-який зручний спосіб, зокрема:

- з використанням засобів поштового зв’язку на адресу: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35;

- на електронну адресу управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області (lv.corup@tax.gov.ua), особисту електронну адресу начальника управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області (lv.corup_nach@tax.gov.ua);

- засобами телефонного зв’язку безпосередньо працівникам управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області, на номери: (032) 297-30-93 та (032) 297-36-99.

З законодавчими і нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС з питань запобігання корупції можна ознайомитися на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області у розділі «Діяльність» підрозділі «Запобігання проявам корупції» за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/zapobigannya-proyavam-korupts/antikoruptsiyne-zakonodavstvo-ukraini/”.



