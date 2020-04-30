Підприємства добувної промисловості Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 437 мільйонів гривень Суспільство | 29-04-2020, 16:35 0 138





В управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що підприємства добувної промисловості у січні-березні 2020 року сплатили до Зведеного бюджету України 437,2 млн. грн. Це на 117,9 млн. грн., або на 21,2 відс. менше, ніж за той самий період минулого року.



Питома вага добувної галузі на Львівщині в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 6,4 відсотка.



Найбільшими платниками податків у цій галузі є: АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" (дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами).