Мерія звертається до Кабміну про дозвіл самостійно приймати рішення щодо відновлення роботи суб’єктів підприємницької діяльності Суспільство | 30-04-2020, 03:05 0 169 Сьогодні на міській комісії ТЕБ і НС було прийнято рішення про скерування листа до Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення про відновлення роботи суб’єктів підприємницької діяльності.



«На комісії ТЕБ і НС було прийнято рішення підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення щодо відновлення роботи певних суб’єктів підприємницької діяльності.



Адже, враховуючи, що показник захворюваності в різних містах є різним, тому доцільно, щоб орган місцевого самоврядування самостійно визначав, які суб’єкти підприємницької діяльності можуть відновити свою роботу. Наголошу, що ці суб’єкти могли б працювати виключно за окремим протоколом", — повідомила Галина Слічна.



За її словами, Львів звертається до Кабміну про дозвіл на функціонування з 12 травня наступних суб’єктів підприємницької діяльності:



Майстерням з ремонту годинників, одягу, взуття, галантереям;

Перукарням;

Магазинам будівельних матеріалів;

Магазинам господарських товарів;

Книгарням;

Квітковим ринкам;

Магазинам канцелярських товарів;

Фотосалонам;

Магазинам побутової техніки;

Автокінотеатрам;

Магазинам з продажу засобів зв’язку;

Роздрібну торгівлю текстильними товарам у спеціалізованих магазинах.

Нагадаємо, офіційні канали отримання інформації:



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