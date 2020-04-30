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Мерія звертається до Кабміну про дозвіл самостійно приймати рішення щодо відновлення роботи суб’єктів підприємницької діяльності
|Суспільство | 30-04-2020, 03:05
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|Сьогодні на міській комісії ТЕБ і НС було прийнято рішення про скерування листа до Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення про відновлення роботи суб’єктів підприємницької діяльності.
«На комісії ТЕБ і НС було прийнято рішення підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення щодо відновлення роботи певних суб’єктів підприємницької діяльності.
Адже, враховуючи, що показник захворюваності в різних містах є різним, тому доцільно, щоб орган місцевого самоврядування самостійно визначав, які суб’єкти підприємницької діяльності можуть відновити свою роботу. Наголошу, що ці суб’єкти могли б працювати виключно за окремим протоколом", — повідомила Галина Слічна.
За її словами, Львів звертається до Кабміну про дозвіл на функціонування з 12 травня наступних суб’єктів підприємницької діяльності:
Майстерням з ремонту годинників, одягу, взуття, галантереям;
Перукарням;
Магазинам будівельних матеріалів;
Магазинам господарських товарів;
Книгарням;
Квітковим ринкам;
Магазинам канцелярських товарів;
Фотосалонам;
Магазинам побутової техніки;
Автокінотеатрам;
Магазинам з продажу засобів зв’язку;
Роздрібну торгівлю текстильними товарам у спеціалізованих магазинах.
Нагадаємо, офіційні канали отримання інформації:
• офіційний сайт міської ради Львова: https://city-adm.lviv.ua/
• Facebook міського голови Львова: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/
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