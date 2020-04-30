На Житомирщині виявили ще 17 випадків COVID-19 Суспільство | 30-04-2020, 09:31 0 79 29 квітня у Житомирській області підтвердили 17 нових випадків інфікування. Усього в області зареєстрували 374 зараження.





Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook



Пряма мова: "За результатами лабораторного дослідження 95 проб кількість хворих на COVID-19 зросла на 17 осіб. Окрім того, 5 повторних проб у інфікованих осіб показали наявність хвороби в організмі".



Деталі: Найбільше хворих нарахували в обласному центрі – 126 людей. У Коростені підтвердили 69 інфікувань, у Бердичеві – 73.



Усього в області одужала 21 людина, 5 – за останні два дні.



Що передувало: Три дні поспіль у Житомирській області фіксували по 3 нових випадки зараження коронавірусом.



Нагадаємо:



За останню добу, 28 квітня, зафіксовано 456 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 11 пацієнтів померли, а 111 одужали.

Загалом станом на 9 ранку 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.