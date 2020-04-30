Кількість жертв коронавірусу у Франції перевищила 24 тисячі Суспільство | 30-04-2020, 09:36 0 89 Від коронавірусної хвороби у Франції від початку епідемії померли 24087 людей.



Такими є останні дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.



За останню добу жертвами коронавірусу стали 427 людей, попередньої доби повідомлялося про 367 померлих.



Загалом від початку епідемії в лікарнях померли 15,053, у закладах опіки – 9034.



Лікарні Франції минулої доби прийняли 1,070 нових пацієнтів, однак кількість виписок перевищила цю цифру і наразі число тих, хто видужав, перевищує число на даний момент госпіталізованих на 650.



4,207 пацієнтів перебувають у реанімації. Це на 180 менше, ніж напередодні.



Як повідомлялося, Національні збори Франції підтримали план уряду щодо виходу з карантину, який має розпочатися 11 травня.