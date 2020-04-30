Гелікоптер НАТО зник з радарів над Іонічним морем - ЗМІ Суспільство | 30-04-2020, 09:47 0 87 Гелікоптер, який бере участь у постійній морській групі НАТО (SNMG2), зник в морі на захід від грецького острова Кефалонія.



Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на грецьке державне телебачення, передає "Європейська правда".



Гелікоптер перебував в італійському повітряному просторі, коли зник з радарів.



Італійський і турецький фрегати, які були частиною операції, шукають гелікоптер і зниклих членів екіпажу.



Гелікоптер CH-124 належить збройним силам Канади, на його борту – шість людей.



Розвідувальна операція за участю гелікоптера розпочалася у середу у грецьких водах, в ній спочатку брав участь і грецький фрегат, який залишився у водах Греції.