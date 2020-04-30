Задекларуйте доходи отримані від індивідуальної адвокатської діяльності Суспільство | 30-04-2020, 11:48 0 74











Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що триває «Деклараційна кампанія – 2020».



Звертаємо увагу, що згідно з вимогами Податкового кодексу України адвокат у разі отримання протягом 2019 року доходів від індивідуальної адвокатської діяльності зобов’язаний подати до контролюючого органу за місцем проживання декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік, а також сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 %.



У разі отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання.



Адвокати, які мають намір здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік.