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Понад 993 мільйони гривень надійшло від підприємств торгівлі Львівщини до бюджетів усіх рівнів
|Суспільство | 30-04-2020, 14:36
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Підприємства торгівлі Львівщини сплатили протягом січня-березня 2020 року до Зведеного бюджету України 993,2 млн. грн. податкових платежів. Це на 199,6 млн. грн., або на 25,2 відс. більше, ніж у січні-березні 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України на Львівщині складає 14,6 відсотка.
Найбільшими платниками торгівельної галузі є: ТОВ "Горицвіт Сервіс", ТзОВ "Овацiя", ПрАТ "IДС Аква Сервiс", ТЗОВ “Тропік”, ТОВ "АТБ-Маркет", ТОВ "Паливторг", СП “Львів-Трейдінг”, ТЗОВ “Маркет Універсал Лтд”, ТОВ "Спринтер Центр", ТЗОВ "Ваша Аптека", ТЗОВ “Йозера Україна”, ТЗОВ Фірма “Медфарм”.
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