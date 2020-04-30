У Парку імені Івана-Павла ІІ (Сихів) цвітуть сакури Суспільство | 30-04-2020, 16:55 0 12 Львів весняний. Гарною окрасою Сихівського району є парк імені Папи Римського Івана-Павла ІІ (біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці). Парк, в основному, насаджений сакурами, які зараз цвітуть, милуючи око сихівчан.



«Перші сакури у цьому парку були висаджені у 2011 році. Також як подарунок від посла Японії було отримано 20 сакур, які ми досадили.



На жаль, минулого року сакури були пошкоджені, тому силами нашої адміністрації, допомозі підприємців, було додатково закуплено 25 саджанців, і висаджено у цьому парку.



Зараз парк знаходиться на обслуговуванні ЛКП «Зелений Львів»", — розповів Володимир Івасюк, заступник голови Сихівської районної адміністрації.



Нагадаємо, парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ урочисто відкрили 28 вересня 2007 року. У вересні 2010 року було завершено благоустрій території — встановлено світильники, лавочки, смітники.



