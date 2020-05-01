Крок до розбудови кордону Суспільство | 30-04-2020, 20:26 0 104





Уряд погодив зміни, які розблокують використання кредиту від Республіки Польщі.

29 квітня Уряд погодив внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, які розблокують використання кредиту 100 млн євро від Республіки Польщі.

У рамках договору Держмитслужба отримає 25 млн євро на облаштування трьох пунктів пропуску. Зокрема відбудеться будівництво пішого переходу в пункті пропуску «Рава-Руська». Відповідно до стандартів ЄС буде також реконструйовано та переоснащено пункт пропуску «Шегині». Крім того, передбачено будівництво ділянки для легкового автотранспорту й автобусів та відновлення інфраструктури міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець».

Також у рамках цього договору Укравтодор отримає 68 млн євро (розбудова дорожньої інфраструктури на підходах до шести пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні), а АДПСУ – 7 млн євро (реконструкція семи відділів прикордонної служби).

Погоджені зміни уточнюють перелік операцій, товарів, що звільняються від оподаткування, сплати митних платежів на території України в рамках реалізації відповідного договору між Урядами двох країн.

Зазначимо, що кредитний договір між урядами України та Республіки Польщі набув чинності ще у квітні 2016 року. Договори були підписані 2018 року. Проте через тривалу процедуру погодження Міністерством фінансів Республіки Польщі, обмеження у законах він був, фактично, заблокований. Час реалізації всіх зазначених проектів – до 3 років.

