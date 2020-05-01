Крок до розбудови кордону...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 01/05/2020 Фізична особа отримала дохід в іноземній валюті. Що є базою для нарахування ПДФО?...>> Мерія нагадує: продовольчі ринки можуть працювати відповідно до чітко визначених норм та протоколу...>> У Львові оголосили Всеукраїнський архітектурний бліц-конкурс на кращу концепцію дизайну елементів благоустрою міського середовища...>> Станом на ранок 1 травня: у Львові та на Львівщині 454 випадки інфікування коронавірусом...>> В ООН запитали про стан здоров'я та місцезнаходження Кім Чен Ина...>> Онлайн-школа: урок про російську агресію замінили на відео з Усиком...>> Генпрокурор обіцяє вивчити ситуацію із масками в "Епіцентрі"...>> Кількість заражень COVID-19 продовжує зростати...>> Фізична особа отримала дохід в іноземній валюті. Що є базою для нарахування ПДФО?...>> Оксана Малихіна: кияни - власники об’єктів нерухомості вже отримують платіжки від ДПС на сплату податку на нерухомість за минулий рік...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На лаві підсудних опинилися двоє чоловіків, яких підозрюють у підриві автівки львівського бізнесмена...
27-04-2020, 14:29  >>> 
У Львові ув’язнили жінку, яка до смерті побила пенсіонера...
22-04-2020, 15:00  >>> 
У Канаді одна із найбільших стрілянин за 30 років: вбито понад 10 осіб...
20-04-2020, 09:16  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Кількість заражень COVID-19 продовжує зростати...
01-05-2020, 09:36  >>> 
Від коронавірусної хвороби у Франції від початку епідемії померли 24087 людей....
30-04-2020, 09:38  >>> 
США протестували на коронавірус понад 6 мільйонів осіб...
30-04-2020, 03:09  >>> 

Крок до розбудови кордону

Суспільство | 30-04-2020, 20:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    



Уряд погодив зміни, які розблокують використання кредиту від Республіки Польщі.
29 квітня Уряд погодив внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, які розблокують використання кредиту 100 млн євро від Республіки Польщі.
У рамках договору Держмитслужба отримає 25 млн євро на облаштування трьох пунктів пропуску. Зокрема відбудеться будівництво пішого переходу в пункті пропуску «Рава-Руська». Відповідно до стандартів ЄС буде також реконструйовано та переоснащено пункт пропуску «Шегині». Крім того, передбачено будівництво ділянки для легкового автотранспорту й автобусів та відновлення інфраструктури міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець».
Також у рамках цього договору Укравтодор отримає 68 млн євро (розбудова дорожньої інфраструктури на підходах до шести пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні), а АДПСУ – 7 млн євро (реконструкція семи відділів прикордонної служби).
Погоджені зміни уточнюють перелік операцій, товарів, що звільняються від оподаткування, сплати митних платежів на території України в рамках реалізації відповідного договору між Урядами двох країн.
Зазначимо, що кредитний договір між урядами України та Республіки Польщі набув чинності ще у квітні 2016 року. Договори були підписані 2018 року. Проте через тривалу процедуру погодження Міністерством фінансів Республіки Польщі, обмеження у законах він був, фактично, заблокований. Час реалізації всіх зазначених проектів – до 3 років.
   Новини по темі: Суспільство
Фізична особа отримала дохід в іноземній валюті. Що є базою для нарахування ПДФО?...
01-05-2020, 12:37  >>> 
Онлайн-школа: урок про російську агресію замінили на відео з Усиком...
01-05-2020, 09:41  >>> 
Фізична особа отримала дохід в іноземній валюті. Що є базою для нарахування ПДФО?...
30-04-2020, 23:48  >>> 
Оксана Малихіна: кияни - власники об’єктів нерухомості вже отримують платіжки від ДПС на сплату податку на нерухомість за минулий рік...
30-04-2020, 20:38  >>> 
Новопризначений Голова ДПС Олексій Любченко розповів про свої основні завдання на посаді...
30-04-2020, 20:32  >>> 
Крок до розбудови кордону...
30-04-2020, 20:26  >>> 
У Парку імені Івана-Павла ІІ (Сихів) цвітуть сакури...
30-04-2020, 16:55  >>> 
   АктуальноАктуально
30 квітня. No time to die: В Україні 10 тисяч інфікованих, у Росії тисяча смертей, у США мільйон тестів щотижня...
30-04-2020, 11:53  >>> 
Головні новини середи і ночі. адаптивний карантин, Лавра для ПЦУ...
30-04-2020, 10:08  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: ресторан Тищенка, НЛО Пентагону...
29-04-2020, 10:04  >>> 
   ПолітикаПолітика
В ООН запитали про стан здоров'я та місцезнаходження Кім Чен Ина...
01-05-2020, 09:42  >>> 
Генпрокурор обіцяє вивчити ситуацію із масками в "Епіцентрі"...
01-05-2020, 09:37  >>> 
Пропустив 5 засідань Ради: "слуга" вилетів на Кіпр перед закриттям кордону...
30-04-2020, 03:08  >>> 
   Діловий світДіловий світ
З 1 травня Україна та Угорщина запускають віртуальний реверс газу...
29-04-2020, 16:54  >>> 
Світовий банк виділив Україні 135 мільйонів доларів на медицину...
28-04-2020, 09:46  >>> 
Україна піднялась в рейтингу витрат на оборону одразу на 6 позицій...
27-04-2020, 10:13  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Фізична особа отримала дохід в іноземній валюті. Що є базою для нарахування ПДФО?...
01-05-2020, 12:37  >>> 
Онлайн-школа: урок про російську агресію замінили на відео з Усиком...
01-05-2020, 09:41  >>> 
Фізична особа отримала дохід в іноземній валюті. Що є базою для нарахування ПДФО?...
30-04-2020, 23:48  >>> 
   ВладаВлада
Трамп про стан здоров’я Кім Чен Ина: "Незабаром ви дізнаєтеся правду"...
28-04-2020, 04:45  >>> 
Зеленський звільнив 10 та призначив 6 голів РДА...
22-04-2020, 09:05  >>> 
Трамп хоче відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху COVID-19...
20-04-2020, 09:21  >>> 
   КультураКультура
Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися 9 млн українців – Ткаченко...
24-04-2020, 09:34  >>> 
Львівська філармонія запрошує відсвяткувати Великдень духовною музикою онлайн...
15-04-2020, 17:22  >>> 
Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день культури...
15-04-2020, 17:22  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:37 Фізична особа отримала дохід в іноземній валюті. Що є базою для нарахування ПДФО?
12:36 Мерія нагадує: продовольчі ринки можуть працювати відповідно до чітко визначених норм та протоколу
12:35 У Львові оголосили Всеукраїнський архітектурний бліц-конкурс на кращу концепцію дизайну елементів благоустрою міського середовища
09:53 Станом на ранок 1 травня: у Львові та на Львівщині 454 випадки інфікування коронавірусом
09:42 В ООН запитали про стан здоров'я та місцезнаходження Кім Чен Ина
09:41 Онлайн-школа: урок про російську агресію замінили на відео з Усиком
09:37 Генпрокурор обіцяє вивчити ситуацію із масками в "Епіцентрі"
09:36 Кількість заражень COVID-19 продовжує зростати
23:48 Фізична особа отримала дохід в іноземній валюті. Що є базою для нарахування ПДФО?
20:38 Оксана Малихіна: кияни - власники об’єктів нерухомості вже отримують платіжки від ДПС на сплату податку на нерухомість за минулий рік

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования