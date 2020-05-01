Новопризначений Голова ДПС Олексій Любченко розповів про свої основні завдання на посаді Суспільство | 30-04-2020, 20:32 0 102





Міністр фінансів України Сергій Марченко представив новопризначеного Голову ДПС Олексія Любченка колективу податкової служби. Сьогодні під час селекторної наради з керівниками структурних підрозділів та територіальних органів ДПС були визначені ключові завдання служби у найближчі місяці.



Сергій Марченко зазначив, що на сьогодні податковій службі потрібна нова філософія, яка допоможе їй спільно з Міністерством фінансів працювати як узгоджені механізми для досягнення однієї мети.



За його словами, ситуація в економіці досить напружена, але керована, і на даний момент є необхідність професійних керівників, які можуть налагодити роботу і показати результат, адже часу чекати немає. У максимально швидкі терміни має бути наведений порядок у сфері адміністрування податків, всі зловживання та схеми ліквідовані, але водночас потрібно запобігти тиску на бізнес та уникнути непопулярних кроків.



У свою чергу Голова ДПС запевнив у швидких та якісних діях, які доведуть невідворотність оголошеного курсу на реформи у податковій сфері, який знайшов підтримку і міжнародних партнерів.



«Податкова реформа – це тривалий і багатовекторний процес, і колективу ДПС важливо знайти в ньому своє місце. Декілька світових трендів, на які необхідно звернути увагу в першу чергу: ми маємо зміщувати адміністративні зусилля від контролю доходів над контролем багатств, необхідно загострити увагу на екологічних податках, імплементацію плану BEPS. Мінімізувати податкові розриви, у першу чергу, в майнових податках. Що отримає країна – це однозначно виконання державного бюджету», – наголосив Олексій Любченко.



Він підкреслив, що буде вважати результатом для себе збільшення дистанції між платником податків і податковим інспектором та ще більше наповнення адміністрування сучасними електронними сервісами. Результат планується досягти виключно опираючись на політичну волю Президента України та дотримуючись безумовно принципів податкового законодавства, які визначені Податковим кодексом України.



«Нагадаю прості речі: забезпечити рівність і справедливість в адмініструванні до фінансово-промислових груп, де основні зусилля ми направимо на тих суб’єктів господарювання, які успішно паразитують на державній власності, державних монополіях. Друге, виконати нарешті пряму задачу служби – розрахувати і мінімізувати втрати бюджету внаслідок податкового розриву як по джерелах надходжень, так і по галузях», – зазначив Олексій Любченко.



Він повідомив, що обмежені підконтрольні заходи податкової служби будуть направлені на найбільш ризикові сфери оподаткування, щоб не дати можливості використовувати строки позовної давності для ухилення від сплати податків.



Також буде відновлений подвійний контроль за ризиками при адмініструванні ПДВ та забезпечена підтримка приватної ініціативи та малого бізнесу.



«За короткий час ми реформуємо Службу, сформуємо команду, яка сповнена рішучості довести, що можливо провести ефективні реформи і докорінно змінити імідж податкового органу», – запевнив Олексій Любченко.



