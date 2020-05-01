Оксана Малихіна: кияни - власники об’єктів нерухомості вже отримують платіжки від ДПС на сплату податку на нерухомість за минулий рік Суспільство | 30-04-2020, 20:38 0 207

«До 1 липня контролюючі органи надсилають платникам податків – фізичним особам за місцем їх податкової адреси (місцем реєстрації) податкові повідомлення-рішення (ППР) про сплату суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та відповідні платіжні реквізити. Протягом 60 днів з моменту отримання ППР власники нерухомості мають сплатити податок до бюджету», - про це повідомила заступник начальника Головного управління ДПС у м. Києві Оксана Малихіна.

Оксана Михайлівна також зазначила, що об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частки.

За словами Оксани Малихіної, Податковим кодексом України передбачено пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме: база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Особливу увагу заступник начальника Головного управління ДПС у м. Києві звернула на можливості Електронного кабінету в частині сплати податку на майно з фізичних осіб:

для фізичних осіб – платників податків в Електронному кабінеті (https://cabinet.sfs.gov.ua/) є онлайн доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

Крім того, в режимі «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету платники податків – фізичні особи мають можливість перегляду даних, зокрема, щодо:

- об’єктів оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садові (дачні будинки), гаражі, легкові автомобілі);

- сформованих ППР та необхідних платіжних реквізитів органів місцевого самоврядування для сплати податку на нерухомість, транспортного податку та плати за землю;

- розрахунків сум податкових зобов’язань за такими податками тастану розрахунків з бюджетом.

Оксана Михайлівна також зауважила, що актуальні на сьогодні ставки податків можна дізнатися за посиланням:

https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/stavki-mistsevih-podatkiv-ta-zboriv/m-kiiv/dlya-fizichnih-osib/



