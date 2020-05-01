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Онлайн-школа: урок про російську агресію замінили на відео з Усиком

Суспільство | 01-05-2020, 09:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    
"Всеукраїнська школа онлайн" замість уроку із темою "Російська агресія проти України" показала урок із боксером Усиком про науково-технологічну революцію.

Джерело: "Радіо свобода"

Деталі: У розкладі для 11 класу на сайті Міністерства освіти і науки вказано, що в рамках предмету "Всесвітня історія" буде викладено тему "Агресія Росії проти України у 2014 році. Російсько-українська війна".

Втім, на офіційному каналі Міністерства освіти і науки в Ютуб замість оголошеного уроку вийшов інший – про науково-технологічну революцію, відзнятий за участю боксера Олександра Усика.
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