Фізична особа отримала дохід в іноземній валюті. Що є базою для нарахування ПДФО? Суспільство | 01-05-2020, 12:37 0 11



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що при визначенні бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах (п. 164.3 ст. 164 Податкового кодексу України).

Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів ( п. 164.4 ст. 164 ПКУ).

Базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб для доходів, які отримані платником податку в іноземній валюті, є такі доходи, що перераховані у гривню за валютним курсом Національного банку України, який діяв на момент їх нарахування (отримання).

Звертаємо увагу, у разі, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою 18 відсотків.

Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

Додатково інформуємо, порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб іноземних доходів визначено у п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу України.



