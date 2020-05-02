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Працівники Галицької митниці виявили партію телефонів вартістю понад мільйон грн
|Суспільство | 01-05-2020, 14:51
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239 телефонів перевозили у спеціально виготовленому сховищі автомобіля.
Учора в пункт пропуску «Краковець-Корчва» з Республіки Польщі прибув вантажний мікроавтобус під керування громадянина України. Згідно з документами він перевозив на адресу одного з підприємств Львівщини телевізори та холодильники. Також заявив про наявність особистих речей.
Однак у працівників митниці виникли підозри про можливе приховування товарів від митного контролю. Тож автомобіль скерували в місце поглибленого огляду товарів та транспортних засобів. І не дарма. Під час огляду в спеціально виготовленому сховищі під заднім пасажирським сидінням та в коробці з телевізором митники знайшли мобільні телефони торгової марки Xiaomi Redmi різних моделей. .
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Телефони та автомобіль вилучено. Справу скерують до суду.
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