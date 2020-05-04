Прикордонники не дали вивезти майже 200 тисяч захисних рукавичок Суспільство | 04-05-2020, 09:20 0 79 Прикордонники запобігли вивезенню до Польщі 190 тисяч поліетиленових рукавиць через пункт пропуску "Ягодин".



Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби



Деталі: Зазначається, що вказані товари підпадають під заборону експорту.



Рукавиці намагались двічі переправити через кордон.





ФОТО: ДПСУ

У першому випадку 150 тисяч рукавиць намагались провезти у вантажівці польської реєстрації. У документах вказувалось, що через кордону вона слідує "пуста". Ще 40 тисяч рукавиць виявили серед вантажу "дерев’яні палети".





ФОТО: ДПСУ

Митники вилучили увесь товар на суму майже 26 тисяч гривень.



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Від 11 березня в Україні діє заборона на вивезення товарів протиепідемічного захисту.

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