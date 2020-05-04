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В Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочивальників
|Суспільство | 04-05-2020, 09:32
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|Уряд Єгипту дозволив відкрити готелі для внутрішніх туристів за умови, що заклади працюватимуть не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.
Джерело: Reuters
Деталі: Таке рішення спричинене збитками, які через пандемію коронавірусу, понесла туристична галузь країни. Держава втрачає близько 1 мільярда доларів на місяць.
Обмеження щодо прийому не більше 25% відпочивальників діятиме до кінця травня. З червня ж закладам дозволять працювати не більше ніж для 50% туристів.
Також готелі повинні будуть вжити ряд протиепідемичних заходів для захисту своїх клієнтів.
Для того, щоб поновити роботу у готелі має бути клініка із лікарем. Окрім того, відпочивальникам будуть регулярно перевіряти температуру.
Також заклади повинні встановити дезинфікуюче обладнання.
Працівників зобов’яжуть проходити експрес-тест при вході на територію закладу.
Окрім того, діятиме заборона на проведення масових заходів на курортах. Зазначається, що у готелях запровадять звичайне меню та заборонять відкриті зони із їжею.
Нагадаємо:
За останніми даними, у Єгипті зареєстрували 6465 випадків зараження коронавірусом, померли від хвороби 429 людей, вилікувались – 1562 особи.
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