В Єгипті дозволили відкрити готелі для місцевих відпочивальників Суспільство | 04-05-2020, 09:32 0 76 Уряд Єгипту дозволив відкрити готелі для внутрішніх туристів за умови, що заклади працюватимуть не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.



Джерело: Reuters



Деталі: Таке рішення спричинене збитками, які через пандемію коронавірусу, понесла туристична галузь країни. Держава втрачає близько 1 мільярда доларів на місяць.



Обмеження щодо прийому не більше 25% відпочивальників діятиме до кінця травня. З червня ж закладам дозволять працювати не більше ніж для 50% туристів.



Також готелі повинні будуть вжити ряд протиепідемичних заходів для захисту своїх клієнтів.



Для того, щоб поновити роботу у готелі має бути клініка із лікарем. Окрім того, відпочивальникам будуть регулярно перевіряти температуру.



Також заклади повинні встановити дезинфікуюче обладнання.



Працівників зобов’яжуть проходити експрес-тест при вході на територію закладу.



Окрім того, діятиме заборона на проведення масових заходів на курортах. Зазначається, що у готелях запровадять звичайне меню та заборонять відкриті зони із їжею.



Нагадаємо:



За останніми даними, у Єгипті зареєстрували 6465 випадків зараження коронавірусом, померли від хвороби 429 людей, вилікувались – 1562 особи.

