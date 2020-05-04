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Дніпрянам запропонували онлайн відзначити річницю перемоги над нацизмом
|Суспільство | 04-05-2020, 09:34
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|Міський голова Дніпра Борис Філатов запропонував містянам у соцмережах розповісти про героїв, які причетні до перемоги над нацизмом.
Джерело: Філатов у Facebook
Пряма мова: "У карантині ми чи ні, Дніпро за будь-яких обставин відзначатиме 75-річчя Великої Перемоги над нацистською Німеччиною та її сателітами".
Деталі: Ініціатива мера полягає у поширенні історії дніпрян про тих, хто брав участь у війні.
"Ім'я кожного з них буде відтворене на будівлі міськради – лазерною проєкцією", – стверджує Філатов.
Пізніше мерія планує оприлюднити повний розклад заходів і онлайн-трансляцій на 8 і 9 травня.
Нагадаємо:
За останніми даними, у Дніпропетровській області зафіксували 448 випадків зараження коронавірусом.
Раніше міська влада Дніпра вирішили послабити карантин: відкриваються хімчистки, СТО, майстерні та ринки за умови дотримань санітарних заходів безпеки, а з 4 травня будуть доступні для прогулянок деякі зелені зони.
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