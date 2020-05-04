На Житомирщині та Київщині досі тліє: рятувальники продовжують роботу Суспільство | 04-05-2020, 09:52 0 89 У Київській області досі триває робота з ліквідації окремих осередків тління торф’яників у зоні відчуження, на Житомирщині також тліє лісова підстилка, пеньки та деревина.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій



Дослівно: "Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.



Станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем.



До гасіння залучено 210 чоловік та 72 одиниці техніки, з них від ДСНС 146 чоловік особового складу та 44 одиниці техніки".



Деталі: У Житомирській області пожежі у лісових масивах на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів локалізовані.



Рятувальники повідомляють, що 3 травня поблизу сіл Першотравневе, Дубовий Гай та Лучанки Овруцького району ліквідовано 3 осередки загорання лісової підстилки.



Станом на 7 ранку 4 травня підрозділи ДСНС допомагають працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини.



Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 207 осіб та 52 одиниці техніки.



Що передувало: Станом на вечір суботи повідомлялося, що всі осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях локалізували.



30 квітня повідомлялось, що у Житомирській області продовжують гасити щонайменше чотири осередки пожеж, у Чорнобильскій зоні також триває гасіння окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’яника.



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Нагадаємо:



Під час пожеж у зоні відчуження постраждало приблизно 5% території Чорнобильського заповідника.

Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.

Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.

У МВС заявили, що Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.