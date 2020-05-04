Близько 336 мільйонів гривень податків та зборів сплатили до бюджетів підприємства наземного транспорту та зв’язку на Львівщині Суспільство | 04-05-2020, 10:09 0 85











В управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що від підприємств, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку на Львівщині у січні-березні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 335,8 млн. грн. податкових платежів, що на 34,9 млн. грн., або на 11,6 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2019 року.



Питома вага цієї галузі на Львівщині в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 4,9 відсотка.



Найбільшими платниками галузі є: філія АТ „Укрзалізниця”, філія "Пасажирська компанія" АТ „Укрзалізниця”, Львівська Дирекція ПАТ "Укрпошта", Львівський регіональний структурний підрозділ державного підприємства обслуговування повітряного руху України, ЛКП "Львiвелектротранс", ТЗОВ "Торговий дім "Міст Експрес", Філія «Оператор газосховищ України» АТ «Укртрансгаз», філія АТ „Укртранснафта”, ДП "Львівський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України», ТОВ “Транс-сервіс-1”.