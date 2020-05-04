На понад 37 відсотків зросли надходження до бюджетів податкових платежів на Львівщині від підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води Суспільство | 04-05-2020, 11:55 0 73











Підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на Львівщині у січні-березні 2020 року до Зведеного бюджету України сплатили 293,3 млн. грн. податкових платежів, що на 79,8 млн. грн., або на 37,4 відсотка більше, ніж у відповідному періоді 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага галузі на Львівщині в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 3,4 відсотка.



Її найбільшими платниками є: ПАТ "Львiвгаз", ТОВ "Львiвенергозбут", ЛМКП "Львiвтеплоенерго", вiдокремлений пiдроздiл "Добротвiрська Теплова Електрична Станція", ТОВ "Карпатський Вiтер" та ТОВ "Еко-Оптiма".