Фізична особа здає в оренду свою нерухомість. Чи обов՚язково реєструватися фізичною особою-підприємцем? Суспільство | 04-05-2020, 11:56 0 81



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм Податкового кодексу України без реєстрації орендодавця фізичною особою – підприємцем.



У разі надання в оренду власного майна без реєстрації підприємцем податок складатиме 19,5% від суми орендної плати (18% ‒ податок на доходи фізичних осіб та 1,5% ‒ військовий збір).



У разі реєстрації підприємцем та обрання спрощеної системи оподаткування податок складатиме 944,60 грн. щомісячно або 5% від суми орендної плати відповідно для 2 та 3 груп платників єдиного податку.



Слід також зазначити, що фізичні особи - підприємці, які надають в оренду:



- земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара;



- житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів;



- нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів



не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.