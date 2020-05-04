У вантажівці митники виявили сховок з сигаретами Суспільство | 04-05-2020, 14:19 0 66





Сьогодні, 04.05.2020, у пункті пропуску "Краковець - Корчова" працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного переміщення сигарет до Республіки Польщі. Під час огляду вантажного автомобіля виникла підозра про можливе приховування товарів від митного контролю. Авто ретельно оглянули і в конструктивних порожнинах виявили понад 500 пачок сигарет.

На цей час здійснюється документування правопорушення. У діях водія є ознаки порушення митних правил, передбачених ст. 483 Митного кодексу України.

