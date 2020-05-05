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МОН: навчальний рік у школах завершиться дистанційно
|Суспільство | 05-05-2020, 09:23
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|Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно.
Джерело: Міністерство освіти і науки
Деталі: навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно. Календар навчання виглядатиме так:
до 31 травня триватимуть заняття;
до 1 липня має бути завершений навчальний рік;
до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;
Дослівно: "Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року.
Попередньо МОН повідомляло, що цьогоріч державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована".
Знати більше: Набули чинності умови вступу у виші на 2020 рік. Що нового
Нагадаємо:
Кабінет міністрів вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу.
Уряд продовжив дію карантину в Україні до 22 травня.
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