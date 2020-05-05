МОН: навчальний рік у школах завершиться дистанційно Суспільство | 05-05-2020, 09:23 0 90 Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно.



Джерело: Міністерство освіти і науки



Деталі: навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно. Календар навчання виглядатиме так:



до 31 травня триватимуть заняття;



до 1 липня має бути завершений навчальний рік;



до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;



Дослівно: "Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року.



Попередньо МОН повідомляло, що цьогоріч державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована".



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Кабінет міністрів вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень, введених в Україні через епідемію коронавірусу.

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