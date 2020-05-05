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Не забудьте задекларувати іноземні доходи!
|Суспільство | 05-05-2020, 11:32
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року.
Заповнити та подати декларацію про майновий стан і доходи слід:
- фізичним особам, які відповідно до законодавства зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи;
- особам, які мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки.
Звертаємо увагу, що Податкова декларація про майновий стан і доходи в обов’язковому порядку подається при отриманні, зокрема, доходів з іноземних джерел, оскільки фізичні особи, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, є платниками податку на доходи фізичних осіб.
Такі іноземні доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.
У графі 6 рядка 10.7 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18%.
У графі 7 рядка 10.7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5%.
У рядку 10.7 nfrj; необхідно зазначити назву країни, з якої отримано іноземні доходи, та назву валюти.
Слід нагадати, що відповідно до законодавчих змін громадяни мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 1 липня 2020 року. Тобто, останній день подання декларації – 30 червня 2020 року.
Податкові зобов’язання, визначені фізичними особами у таких деклараціях, мають бути сплачені до 01 жовтня 2020 року.
Рекомендуємо зайвий раз не відвідувати податкову, а максимально використовувати засоби електронного зв’язку, а також податкові сервіси, з допомогою яких надаються інформаційно-довідкові послуги фізичним та юридичним особам.
ДПС розробила серію відеоуроків, у яких роз’яснюється як користуватися електронними сервісами. Відеоуроки, з якими можна ознайомитись на офіційній сторінці ДПС (tax.gov.ua), на відео порталі YouTube, в соціальній мережі Facebook та субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) будуть корисними як для платників податків, так і для громадян.
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