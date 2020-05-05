Телефони, планшети, годинники – нічний «вилов» галицьких митників. Суспільство | 05-05-2020, 11:37 0 79







80 одиниць техніки "Apple" намагався перевезти мешканець Львівщини в кабіні вантажівки.

Сьогодні вночі в пункт пропуску «Краковець - Корчова» з Республіки Польщі прибув вантажний автомобіль під керуванням 43-річного водія одного з підприємств Львівщини. Згідно з товаросупровідними документами він перевозив з Нідерландів до Молдови картоплю. Під час письмового декларування заявив про наявність особистих речей. Однак оглядаючи автомобіль, в кабіні водія митники виявили незадекларований товар – 60 мобільних телефонів, 15 планшетів, 4 годинники та комп’ютер. Вся продукція компанії Apple. Про цей товар водій у митній декларації не вказав, під час усного опитування не заявив.

Отже, громадянин намагався перемістити через митний кордон України товар без декларування, тобто не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст. 472 Митного кодексу України. Товари вилучено. Справу скерують до суду.



