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За фактом пошкодження пам'ятки археології національного значення "Городище" на Львівщині зареєстровано кримінальне провадження

Суспільство | 05-05-2020, 13:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    


У вівторок, 5 травня цього року, за фактом пошкодження автентичного вигляду шахт історико-культурного заповідника «Стільське городище», яке розташоване вздовж східних околиць сіл Стільсько, Дуброва та Ілів Миколаївського району Львівської області, відкрито кримінальне провадження.

Відомо, що вказане місце засноване у VII столітті та до 993 року було столицею Білої Хорватії, опісля — входило до Руської держави, а відтак має історичне значення.

Розслідування розпочато за ч.3 ст.298 КК України (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини щодо пам’яток національного значення).

Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі місцевого відділу поліції за процесуального керівництва прокурорів Золочівської місцевої прокуратури.

Пресслужба Прокуратури Львівської області
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