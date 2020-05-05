Понад 4,6 мільярда гривень за чотири місяці 2020 року сплатили до державного бюджету платники податків Львівщини Суспільство | 05-05-2020, 13:52 0 77



До загального фонду Державного бюджету України протягом січня-квітня 2020 року платники податків Львівщини сплатили 4644,0 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Проти того самого періоду минулого року до бюджету надійшло на 486,8 млн. гривень, або на 11,7 % більше, ніж торік. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Надходження зросли по більшості бюджетоформуючих податків. Так, податку на додану вартість надійшло на 355,0 млн. грн., або на 25 % більше, ніж за той самий період минулого року. Його частка у загальних надходженнях до державної скарбниці Протягом січня-березня 2020 року платники податків Дрогобиччини сплатили до місцевих бюджетів регіону 228,2 млн. грн. податкових платежів. Порівнюючи з січнем-березнем 2019 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються‒ 38,2 відсотка.



Податку на прибуток від підприємств Львівщини протягом чотирьох місяців цього року надійшло на 208,8 млн. грн., або на 24,1 % більше, ніж у тому ж періоді торік. Частка податку ‒ 23,2 відсотка.



На 89,2 млн. грн., або на 10% більше податку на доходи фізичних осіб сплатили платники податків області до державної казни у згаданому періоді 2020 року. Частка податку на доходи фізичних осіб у загальних надходженнях до державного бюджету за цей період ‒ 21,2 відсотка.



Військового збору у січні-квітні 2020 року надійшло на 7,1%, або на 20,8 млн. грн. більше. Частка податку ‒ 6,8 відсотка.



Зменшилися надходження по акцизному податку з вироблених в Україні товарів у січні-квітні 2020 року на 0,6 млн. грн. проти того ж періоду 2019 року, а також рентних платежів (газ, нафта та конденсат) надійшло на 193,4 млн. грн., або на 33,2% менше.



У квітні 2020 року до загального фонду Державного бюджету України від платників податків Львівщини надійшло 853,9 млн. грн. Проти квітня 2019 року надходження зменшився на 11,3 %, або на 108,3 млн. гривень