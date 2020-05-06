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Один боєць отримав поранення в зоні ООС, інший травмувався
|Суспільство | 06-05-2020, 09:00
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|Неподалік Авдіївки в зоні проведення Операції об’єднаних сил отримав поранення український боєць, а ще один отримав бойову травму.
Джерело: пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook
Дослівно: "Неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського героя. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також, біля населено пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав бойове травмування".
Деталі: Повідомляється, що постраждалих воїнів доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.
У відповідь військові ООС вогнем у відповідь подавили ворожу активність.
Що цьому передувало:
Ввечері 5 травня в штабі ООС повідомили, що бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, а втрат серед військових Операції об'єднаних сил немає.
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