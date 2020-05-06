Один боєць отримав поранення в зоні ООС, інший травмувався Суспільство | 06-05-2020, 09:00 0 57 Неподалік Авдіївки в зоні проведення Операції об’єднаних сил отримав поранення український боєць, а ще один отримав бойову травму.



Джерело: пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook



Дослівно: "Неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського героя. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також, біля населено пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав бойове травмування".



Деталі: Повідомляється, що постраждалих воїнів доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.



У відповідь військові ООС вогнем у відповідь подавили ворожу активність.



Що цьому передувало:



Ввечері 5 травня в штабі ООС повідомили, що бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, а втрат серед військових Операції об'єднаних сил немає.