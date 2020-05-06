У Великій Британії вже майже 200 тисяч заражень COVID-19 Суспільство | 06-05-2020, 09:07 0 45 У Великій Британії діагностовано 196 239 випадків COVID-19.





Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу



Деталі: Станом на 3:00 6 травня в країні діагностовано 196 239 випадків хвороби, 910 людей вже одужали, 29 427 померли.



За останню добу в Великій Британії на коронавірус захворіло понад 4000 осіб.



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Нагадаємо:



У світі з 3 698 631 випадків захворювання 1 237 905 осіб одужала та 243 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою.