|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Великій Британії вже майже 200 тисяч заражень COVID-19
|Суспільство | 06-05-2020, 09:07
| 0 45
|
|У Великій Британії діагностовано 196 239 випадків COVID-19.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Станом на 3:00 6 травня в країні діагностовано 196 239 випадків хвороби, 910 людей вже одужали, 29 427 померли.
За останню добу в Великій Британії на коронавірус захворіло понад 4000 осіб.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Нагадаємо:
У світі з 3 698 631 випадків захворювання 1 237 905 осіб одужала та 243 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
|
|