Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС Суспільство | 06-05-2020, 09:10 0 75 Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по позиціях палестинського радикального руху ХАМАС.



Джерело: Twitter Армії оборони Ізраїлю



Дослівно: "У відповідь на ракетний удар, нанесений сьогодні ввечері з сектора Газу в напрямку території Ізраїлю, ми атакували три військові пости ХАМАС в секторі Гази".