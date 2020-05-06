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Укргідрометцентр радить утриматись від походів у гори та на високогір'я
|Суспільство | 06-05-2020, 09:11
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|6 травня та протягом першої половини доби 7 травня у Карпатах очікується значне погіршення погодних умов.
Джерело: Укргідрометцентр в Facebook
Деталі: Внаслідок проходження активного циклону, очікується значне погіршення погодних умов: сильний вітер (пориви 10-20 м/с, подекуди до 24 м/с), значний дощ та мокрий сніг, місцями хуртовини!
Очікується приріст снігового покриву висотою:
на середньогір’ї - до 20 см,
на високогір'ї - до 35 см!
Спеціалісти радять утриматись від походів у гори та на високогір'я.
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