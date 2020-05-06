Укргідрометцентр радить утриматись від походів у гори та на високогір'я Суспільство | 06-05-2020, 09:11 0 68 6 травня та протягом першої половини доби 7 травня у Карпатах очікується значне погіршення погодних умов.



Джерело: Укргідрометцентр в Facebook



Деталі: Внаслідок проходження активного циклону, очікується значне погіршення погодних умов: сильний вітер (пориви 10-20 м/с, подекуди до 24 м/с), значний дощ та мокрий сніг, місцями хуртовини!



Очікується приріст снігового покриву висотою:



на середньогір’ї - до 20 см,



на високогір'ї - до 35 см!



Спеціалісти радять утриматись від походів у гори та на високогір'я.