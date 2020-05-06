Визначено переможців конкурсу на створення осередків Доброго сусіда Суспільство | 06-05-2020, 09:25 0 102 На Львівщині запрацює 4 осередки Доброго сусіда. Благодійна програма Львівської освітньої фундації допомагає сім`ям з дітьми, які опинилися у важких життєвих ситуаціях. Аби масштабувати практику добросусідства, оголосили конкурс серед громадських організацій Львівщини, готових поширювати програму у своїх містах та селах. Отож переможцями конкурсу стали: БФ «Карітас» — Броди, ГО «РІЙ», БФ «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ», ГО «Наша Молодь"(Сокаль).



Усі вони вже мають досвід підтримки сімей, які опинилися у скруті і мають бажання шукати Добрих сусідів у своїй місцевості, підтримувати родини в потребі, залучати додаткові ресурси та поширювати у своєму регіоні інформацію про Програму. Кожна організація-переможець отримає грант на підтримку сімей в складних життєвих обставинах. Усі новостворені осередки також матимуть постійну інформаційну підтримку: навчання, консультації та супервізійний супровід. Тепер Добрий сусід буде ближче до сімей з відділених сіл і містечок.



Програма Добрий сусід діє вже 3 роки. Підопічними програми є одинокі матері та батьки; дідусі та бабусі, які самостійно виховують онуків; багатодітні сім’ї; випускники інтернатів та дитячих будинків; сім’ї, де є загроза вилучення дитини в інституційні заклади опіки; сім’ї, куди повертаються діти з дитячих будинків та інтернатів. За кожною такою родиною «закріплюють» волонтера — Доброго сусіда, який допомагає родині вийти з кризи.



Стати Добрим сусідом можна, заповнивши анкету docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclMrZzuh0i4i3mj9F8fgCHKDkjeWxGIhW_Tj37zDRRzgnXYg/viewform?fbclid=IwAR0uByCj6Sb8XKCPcu38PkEZzWlYKYpcBcP5sANj7lltYt2kyXGUc4JT3kI



