Сільського голову на Львівщині засудили за привласнення 35 тис грн бюджетних коштів Суспільство | 06-05-2020, 11:53 0 215

Вину сільського голови одного із сіл Сколівського району Львівської області довела Стрийська місцева прокуратура. Встановлено, що посадовець самостійно видав розпорядження про власне преміювання не винісши це питання на розгляд сільради. У такий спосіб у 2014 – 2015 роках зміг привласнити з бюджету 35 тис грн. Чиновника визнано винним та засуджено до 4 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов’язків в органах державної влади, органах місцевого самоврядування строком на 3 роки. Зазначимо, що на цей час вирок Сколівського районного суду ще не набрав законної сили, а відтак, сторони кримінального провадження вправі скористатися правом на подання апеляційної скарги.



Пресслужба Прокуратури Львівської області