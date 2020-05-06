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Сільського голову на Львівщині засудили за привласнення 35 тис грн бюджетних коштів
|Суспільство | 06-05-2020, 11:53
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Вину сільського голови одного із сіл Сколівського району Львівської області довела Стрийська місцева прокуратура. Встановлено, що посадовець самостійно видав розпорядження про власне преміювання не винісши це питання на розгляд сільради. У такий спосіб у 2014 – 2015 роках зміг привласнити з бюджету 35 тис грн. Чиновника визнано винним та засуджено до 4 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов’язків в органах державної влади, органах місцевого самоврядування строком на 3 роки. Зазначимо, що на цей час вирок Сколівського районного суду ще не набрав законної сили, а відтак, сторони кримінального провадження вправі скористатися правом на подання апеляційної скарги.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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