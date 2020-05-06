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| Газета №35 (55) / 2014
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Ключові дати запровадження програмних РРО перенесено
|Суспільство | 06-05-2020, 11:54
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що у зв’язку з карантином відтерміновано запровадження нових правил використання РРО, а саме:
до 01 серпня 2020 року перенесено застосування програмних РРО, як альтернативу класичним РРО;
до 01 серпня 2020 року продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО підприємцями - платниками єдиного податку другої - четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн., незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення.
Зверніть увагу, що надання платних послуг у сфері охорони здоров'я, виключено із зазначеного переліку.
Як наслідок, такі послуги можна буде надавати в межах зазначеного ліміту до 01 січня 2021 року.
З 01 січня 2021 до 01 квітня 2021 року продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО підприємцями - платниками єдиного податку 2-ї – 4-ї груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн., незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена п.11 ст.9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
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