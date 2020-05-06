На Львівщині до місцевих бюджетів за чотири місяці 2020 року надійшло близько 4,6 мільярда гривень податків та зборів Суспільство | 06-05-2020, 11:54 0 62









Протягом січня-квітня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 4597,1 млн. грн. податкових платежів. Порівнюючи з січнем-квітнем 2020 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області зросли на 313,4 млн. грн., або на 7,3 відсотка. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Бюджетоформуючими податками в складі доходів місцевих бюджетів залишаються:



- податок на доходи фізичних осіб. Його надійшло на 232,2 млн. грн., або на 8,5 відс. більше, ніж у січні-квітні 2019 року. Його частка у доходах місцевих бюджетів ‒ 64,2 відсотка;



- плата за землю. Її надійшло за чотири місяці 2020 року на 48,7 млн. грн., або на 13,3 відс. менше, ніж у тому ж періоді 2019 року. Близько 6,9 відсотка ‒ частка цього податку у податкових доходах місцевої казни;



- єдиний податок. Його сплачено порівнюючи з січнем-квітнем 2019 року на 82,0 млн. гривень, або на 10,8 відс. більше. Частка податку ‒ близько 18,3 відсотка;



- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Протягом січня-квітня 2020 року проти того самого періоду 2019 року сплачено на 0,5 млн. грн., або на 0,5 відс. більше. У доходах місцевих бюджетів ‒ майже 2,3 відсотка цього податку.



У квітні 2020 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів склали 1 020,1 млн. гривень. Проти квітня 2019 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області до місцевих бюджетів області, зменшились на 135,5 млн. грн., або на 11,7 відсотка.