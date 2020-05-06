ЗА СПРОБУ ПОРУШЕННЯ КОРДОНУ НА БУКОВИНІ ЗАТРИМАНО ІНОЗЕМЦІВ Й ТАКСИСТА Суспільство | 06-05-2020, 14:25 0 32



Іноземців, які мали намір незаконно потрапити до ЄС через Румунію, затримали вчора по обіді прикордонники Чернівецького загону.

Група реагування від відділення «Черепківка» відділу «Порубне», за наявною інформацією від дільничного інспектора, зупинила для перевірки таксі марки «Renault Logan». Транспортний засіб популярної служби таксі прикордонники виявили за 500 метрів до кордону, поблизу населеного пункту Новий Вовчинець Глибоцького району.

В автомобілі, крім водія знаходилося ще три пасажири, два з яких без документів, а один мав посвідку на тимчасове проживання на території України. Під час перевірки прикордонники з’ясували, що пасажирами є вихідців з південної Азії, а саме громадяни Пакистану.

Водія і пасажирів було затримано. В діях буковинця вбачається адміністративне правопорушення, передбачене статтею 206-1 КУпАП «Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України». Іноземцям за спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчиненою групою осіб, доведеться відповідати перед судом.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

