Товарообіг в зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби сягнув понад 50 мільярдів гривень Суспільство | 06-05-2020, 14:27 0 50





У зоні діяльності за останні чотири місяці майже п’ять тисяч суб’єктів господарювання провадили зовнішньоекономічні операції.



За цей час вони здійснили митне оформлення товарів на суму 53,1 млрд грн. З них імпортовано на 34,5 млрд грн, а експортовано – на 18,6 млрд грн, відповідно імпорт товарів сягає 65%, а експорт – 34,9 від загального обсягу зовнішнього товарообігу. Проти аналогічного періоду 2019 року цей обсяг зменшився на 16,0%, причому об’єми імпорту зменшились на 14,9%, а експорту – на 17,9%.



Загалом зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із понад 100 країн світу. Імпорт товарів у зону діяльності митниці у звітному періоді здійснювався переважно з таких країн, як Польща – 36,9%, Німеччина – 17,1%, Італія – 3,8%. Експорт товарів у вказаний період здійснювався, в основному, в сусідні Польщу (33,6%), Німеччину (10,9%) та Румунію (6,8%).

