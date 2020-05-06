На двох ділянках вул. Д. Апостола триває капітальний ремонт: на ділянці до вул. Північна кладуть перший шар асфальту Суспільство | 06-05-2020, 14:29 0 31 Капітальний ремонт вул. Д. Апостола триває. Як повідомили в ЛКП «Львівавтодор», роботи проводять на двох ділянках: на відрізку від вул. Курмановича до вул. Д. Апостола, 9а — підрядник ТзОВ «НВК Шляхбуд», та на відрізку від вул. Д. Апостола, 9а до вул. Північної — підрядник ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Роботи на обох відрізках планують завершити до кінця травня. Зокрема, на ділянці від вул. Д. Апостола, 9а до вул. Північної облаштовують перший шар асфальту. Роботи вже виконані на 95%.



«На ділянці від вул. Курмановича до вул. Д. Апостола, 9а ремонтують ділянку вулиці довжиною 270 м. Вартість будівельних робіт — 14,5 млн. грн. Замовник робіт ЛКП «Львівавтодор», виконавець — підрядна організація ТзОВ «НВК Шляхбуд».



Проектом передбачено заміну дорожнього покриття, облаштування тротуарів, заміну усіх інженерних мереж, облаштування освітлення.



Роботи тут розпочали у грудні минулого року. Станом на зараз повністю виконано роботи по укладанню 15 м сталевого футляру, діаметром 1200 мм, для влаштування водопроводу діаметром 800 мм через вул. Курмановича, та виконуються інженерно-геодезичні роботи, демонтовано дорожні плити, виконується шурфування наявності мереж та прокладено 280 м водопроводу діаметром 800 мм.



Щодо робіт на відрізку від вул. Д. Апостола, 9а до вул. Північної, то їх виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Довжина ділянки 888 м. Загальна вартість виконання робіт, згідно з договором-підряду, укладеним між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» — 29,9 млн грн.



Роботи тут розпочалися 13 січня цього року. Станом на зараз влаштовано водопровідні каналізаційні мережі:



водопровід діаметром 250 мм — 280 м.п. (100%);

водопровід діаметром 160 мм — 25 м.п. (100%);

водопровід діаметром 110 мм — 101 м.п. (100%);

дощова каналізація діаметром 315 мм — 185 м/п (100%);

влаштування дорожнього одягу — 95%;

влаштування системи зв’язку — 88%;

влаштування бортового каменю — 1100 м;

влаштування поребрика — 1100 м;

влаштування тротуару — 480 м;

влаштування першого шару асфальтобетонного покриття — 850 м (95%);

влаштування опор освітлення — 17 шт;

прокладання електромереж освітлення — 550 м.

Також змонтовано 2 футляри для освітлення і на 95% виконана розробка корита для влаштування шарів дорожнього одягу", — повідомив Олексій Хміль, прес-секретар ЛКП «Львівавтодор».





