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З початку року до місцевого бюджету надійшло 19308,9 тис грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління

Суспільство | 06-05-2020, 15:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 102 102    

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня – квітня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 19308,9 тис.грн. податку на нерухоме майно.
У квітня 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 6102,1 тис.грн. податку на нерухоме майно.
Від платників Галицького управління до місцевого бюджету надійшло 482905,4 тис грн податку на доходи фізичних осіб
За січень – квітень 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 482905,4 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.
У квітні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 116784,2 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.
Платники податків Галицького управління сплатили з початку року понад 919362,1 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Платники податків Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня – квітня 2020 року майже 919362403,1 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).
Майже 155 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Галицького управління
З початку 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 154779,8 тис.грн. податку на прибуток підприємств.
У квітні 2020 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 3994,9 тис. грн. податку на прибуток підприємств.
Платники податків Галицького управління за січень – квітень 2020 року до місцевого бюджету сплатили майже 148,8 млн грн єдиного податку
За січень – квітень 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 148778,5 тис. грн. єдиного податку.
У квітні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 33654,2 тис. грн. єдиного податку.
На підтримку армії платниками податків Галицького управління перераховано 71259,2 тис грн військового збору
Протягом січня – квітня 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 71259,2 тис. грн. військового збору.
У квітні 2020 року платники податків сплатили до державного бюджету 17005,8 тис. грн. військового збору.
Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.
Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.
Понад 20,6 млн грн акцизного податку надійшло від платників податків Галицького управління до місцевого бюджету
За січень – квітень 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету України 20631,6 тис. грн. акцизного податку.
У квітні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 3453,9 тис. грн. акцизного податку.
Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Державного бюджету України надійшло 3,2 млн гривень
Галицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня – квітня 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 3185,3 тис. гривень. У квітні 2020 року за результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 1277,5 тис. гривень.
4406 адміністративних послуг отримали за січень – квітень 2020 року платники податків Галицького управління
За січень – квітень 2020 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області надано 4406 адміністративних послуг, а саме:
- 2099 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
- 382 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
- 964 суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС;
- 201 суб’єктам господарювання зареєстровано реєстратора розрахункових операцій;
- 514 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;
- 246 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки.
Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.
Понад 347,9 млн грн з початку 2020 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління
Суб’єкти господарювання у січні – квітні 2020 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 347975,1 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 111702,8 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.
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