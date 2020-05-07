Визначення коефіцієнта рентабельності для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин Суспільство | 06-05-2020, 16:23 0 106



Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що Державною комісією України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України листом від 09.03.2020 № 283/02 було надано роз’яснення стосовно визначення тимчасового коефіцієнта рентабельності для гірничодобувних підприємств, який застосовується для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за розрахунковою вартістю одиниці видобутої корисної копалини у 2020 році.

З листом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України від 09.03.2020 № 283/02 можна ознайомитись на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням:

